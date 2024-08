La moda omaggia Puccini. Il marchio di pelletterie Mywalit crea una linea per il Maestro

Mywalit, l’esclusivo marchio di portafogli, borse e accessori colorati il cui primo negozio è stato inaugurato a Lucca, in piazza Anfiteatro, omaggia l’immortale compositore. Le tonalità, le gradazioni e gli accostamenti di colori dei manifesti originali delle opere di Giacomo Puccini, ma anche le intense cromie musicali usate nelle sue inconfondibili armonie orchestrali, sono alla base delle suggestioni che hanno guidato il team di Mywalit, coordinato dal direttore creativo Suleyman Demir, per un’inedita collezione di oggetti di pelletteria che celebrano i 100 anni dalla morte del Maestro lucchese in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini – Puccini Museum.

La tavolozza di colori studiata da Mywalit va dal Flame (un rosso papavero aranciato molto acceso) di Tosca all’intenso Butterfly Red (rosso vermiglio) di Madama Butterfly, al Felce (un verde oliva) de La Bohème al Tuscan Taupe (beige chiaro) al Lucca Ochre (color senape ossia giallo ocra); una gamma che riflette il design vivace del marchio nato in piazza dell’Anfiteatro e la profondità musicale di Puccini, partendo dai celebri manifesti vintage disegnati dal grafico, scenografo e costumista Adolfo Hohenstein, padre dell’arte cartellonistica italiana, ma anche dai ritratti di Puccini e dagli episodi della sua intensissima vita.

“La Fondazione Giacomo Puccini è impegnata da anni nel promuovere e valorizzare il nome e l’opera di Giacomo Puccini in Italia e nel mondo, la collaborazione con realtà creative e produttive internazionali del nostro territorio rappresenta un’opportunità davvero preziosa – afferma il presidente della Fondazione e sindaco Mario Pardini – in questo modo rinnoviamo la conoscenza del nostro patrimonio culturale ma operiamo in modo trasversale e in rete con le eccellenze della Lucchesia e della Versilia. Le esperienze, il gusto, l’estetica dei luoghi pucciniani, che tanto hanno dato all’originalità del compositore, tornano nel mondo accanto alla sua musica attraverso la moda”.

“Questa collaborazione celebra il patrimonio culturale di Lucca e il centenario pucciniano, creando il connubio perfetto tra la sua arte senza tempo, il territorio lucchese e il design esclusivo e di qualità del nostro brand – afferma Tom Irving, il direttore generale di Mywalit - Le origini, lo stretto legame e l’amore per Lucca è ciò che più ci avvicina a Puccini e questa collaborazione ne è un sentito omaggio. Ogni articolo della collezione Mywalit Puccini è un omaggio al celebre artista ed è creato con l’intenzione di accompagnare la vita di chi li utilizza, proprio come la sua musica ha toccato il cuore di milioni di persone”.

La collezione è frutto della collaborazione fra Mywalit e la Fondazione Giacomo Puccini di Lucca e sarà disponibile nei bookshop dei luoghi pucciniani e nei negozi Mywalit.