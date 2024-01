La Misericordia si espande. Acquistato un nuovo immobile

La Misericordia di Altopascio amplia la propria sede, acquistando un immobile distaccato, ma ubicato a pochi metri, accanto allo stadio comunale. L’ingresso principale è dalla parte di via Marconi, ma il fabbricato con gli uffici e gli ambulatori ha un suo sbocco su via Rosselli, sul retro, dove sono custoditi anche i mezzi di soccorso e dove vi furono anche appelli ai cittadini e agli sportivi che si recavano a seguire gli incontri di calcio del Tau, in serie D, di lasciare libero lo spazio per non ostacolare l’uscita delle ambulanze. Al di là del piccolo parcheggio, nemmeno 50 metri, c’è uno stabile, confinante con il perimetro del muro di cinta dell’impianto sportivo di via Rosselli, lato tribuna coperta. In quel sito fino a poco tempo fa si svolgeva il mercatino dell’usato, mentre in precedenza aveva ospitato un paio di piccole ditte artigiane: una maglieria ed un calzaturificio. Per l’Arciconfraternita, spesso alle prese con problemi di spazio, una soluzione ideale.

I nuovi locali, infatti, sono praticamente attaccati al complesso immobiliare principale (in pratica basta attraversare il parcheggio) e potranno essere sfruttati per gestione materiali oppure per allestire iniziative di aggregazione ed altro.

Nei giorni scorsi, ad esempio, vi si è svolta l’estrazione ufficiale della Lotteria di Natale, a cura del CCN, in sinergia con il Comune e che prevedeva il rilascio di un tagliando ogni dieci euro spesi nei negozi del Tau. Alla presenza del sindaco, Sara D’Ambrosio e del direttivo del Centro Commerciale Naturale, con il presidente Federica Benedetti, sono stati resi noti coloro che sono stati baciati dalla fortuna e si sono aggiudicati ricchi premi.

Adesso si pensa ad una inaugurazione ufficiale e l’idea sarebbe quella di organizzare un bel veglione di Carnevale che in questo 2024 è parecchio anticipato, tanto è vero che a Porcari già domenica prossima partono i corsi. Una bella festa, magari per martedì grasso, ultimo giorno di Carnevale, che arriverà in questo 2024 il 13 febbraio. C’è un mese di tempo per allestire tutto e far divertire sia i bambini sia gli adulti. Tra l’altro, sarebbe pure una novità per la cittadina del Tau, dove la tradizione del Carnevale non è mai stata così sentita come in altre realtà limitrofe, come la confinante Orentano, anche se in Provincia di Pisa, oppure Porcari o Marlia.

Massimo Stefanini