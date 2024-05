La Mille Miglia sfilerà in centro. Ecco il percorso delle storiche auto

Torna la 1000Miglia. La corsa storica farà tappa a Lucca il 12 e il 13 giugno. E la città si prepara ad accogliere nuovamente l’iconica corsa di auto d’epoca che incanta appassionati e curiosi di tutto il mondo. Un evento annunciato ieri dal presidente e dal direttore di Aci Lucca, Luca Gelli e Luca Sangiorgio, da Luca Ciucci, delegato Aci Lucca, Ludovico Goffi e Giuseppe Cherubini, per la 1000Miglia, e dagli assessori del Comune di Lucca Remo Santini e Fabio Barsanti. La "corsa più bella del mondo" attraverserà Lucca nella terza tappa del suo itinerario che vede le oltre quattrocento vetture d’epoca partire da Brescia, raggiungere Roma e fare ritorno nella città lombarda. La città diventerà così protagonista di due giornate dedicate al culto delle quattro ruote, tra storia, eleganza e tecnologia.

"È la quarta volta – esordisce il direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio – che la Mille Miglia arriva in città. Io dico sempre che bisogna essere degni della Mille Miglia e noi, evidentemente, lo siamo. Per l’occasione, nell’organizzazione mettiamo insieme tutte le forze presenti in città, ognuno darà il suo miglior contributo affinché l’evento riesca. Oltre alla Mille Miglia, Lucca ospiterà quest’anno il Ferrari Tribute, con la città che verrà attraversata da un lungo corteo di colore rosso. Come Aci realizzeremo una brochure che distribuiremo nei vari esercizi commerciali: siamo convinti che sarà una festa".

Mercoledì 12 giugno alle 18 ci sarà l’arrivo del Ferrari Tribute. Circa 130 moderne Ferrari attraverseranno via Sarzanese, via Einaudi, per poi entrare nel centro storico. Le vetture saliranno sulle Mura e si fermeranno di fronte al Caffè delle Mura, dove saranno presentate al pubblico dalle 18.30 alle 20.30. Dopo la sosta, le auto ripartiranno per fermarsi, durante la cena per gli equipaggi organizzata al Real Collegio, sulla passeggiata delle Mura in corrispondenza della salita San Frediano. Circa 40 auto rimarranno nella notte in piazza Napoleone, mentre le altre saranno parcheggiate all’Hotel Guinigi. Il 13 giugno, le Ferrari ripartiranno alle 5.30 del mattino in direzione Roma, attraversando via Marconi, viale Cadorna e via di Tiglio.

"Saranno circa 430 auto storiche, più un’altra sessantina di auto elettriche - ha spiegato Luca Ciucci, delegato Aci Lucca - numeri a cui si aggiungono circa 150 auto dell’organizzazione, 50 moto e auto della polizia stradale, più auto con medici a bordo: si parla di più di mille auto che passeranno in città". Il momento clou sarà alle 6.30 del mattino, con l’inizio della sfilata. Le vetture d’epoca attraverseranno via Sarzanese, via Einaudi, via delle Città Gemelle, viale Luporini, viale Nieri, viale Carducci, via Montanara, via Cavour, Porta San Pietro e saliranno fino al Caffè delle Mura, dove sosteranno e saranno presentate al pubblico dalle 7 alle 10.30. Poi le auto proseguiranno il loro percorso scendendo dal Baluardo Santa Maria, passando per via Vittorio Emanuele, piazza Napoleone, via Beccheria, piazza San Michele, via San Paolino, piazza Cittadella, via di Poggio, via Calderia, piazza San Salvatore, via Cesare Battisti, via San Giorgio, via Fillungo, via Michele Rosi, Porta San Jacopo, via Marconi, viale Cadorna e via di Tiglio, con termine previsto intorno alle 11.

"Ospitare la Mille Miglia - afferma l’assessore Barsanti - è sempre un’emozione che dà lustro alla città. Non possiamo che essere orgogliosi di essere ancora una volta riconosciuti come città dei motori e ci mettiamo a disposizione per dare all’evento il rilievo che merita. Il passaggio della 1000Miglia a Lucca celebra una tradizione che fa di Lucca una delle sue città più brillanti". Per l’occasione sarà aperto in via eccezionale il museo del motore a scoppio Barsanti e Matteucci. La tappa lucchese della 1000Miglia si preannuncia dunque come un’occasione imperdibile per ammirare da vicino i modelli che hanno fatto la storia dell’auto immersi nel suggestivo scenario della nostra città.

Rebecca Graziano