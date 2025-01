La Memoria e l’orrore della Shoah. Tanti eventi per non dimenticare

Il tema dei Giusti tra le Nazioni, ma anche conferenze, spettacoli teatrali, libri, in occasione del Giorno della Memoria 2025 dedicate al ricordo della Shoah. Un ricco programma di eventi, illustrato in conferenza stampa, realizzato dal Comune di Capannori, con l’assessora alla cultura Claudia Berti, in collaborazione con l‘Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Lucca rappresentato da Nicola Barbato, Anpi Capannori, con Luigi Lippi, ex preside del Majorana, rappresentato da Orazio Trinchera.

Con gli istituti comprensivi "Ilio Micheloni" e di Camigliano saranno invece realizzati degli incontri con Francesca Nardini, nipote di Clotilde Nardini, riconosciuta Giusta tra le Nazioni, per aver accolto e salvato diverse persone. L’assessora alla cultura Claudia Berti ha commentato: "Si tratta di appuntamenti particolarmente di qualità, dove si pone l’accento sulla quotidianità delle persone deportate, attraverso la musica, le proiezioni di film, l’arte teatrale. Alcune iniziative invece si svolgeranno nelle scuole e saranno rivolte agli studenti, perché siamo fermamente convinti che il testimone della memoria debba essere passato soprattutto alle nuove generazioni che devono conoscere quanto accaduto, affinché non si ripeta mai più. La memoria è uno strumento di crescita personale e sociale di cui dobbiamo riscoprire il valore ogni giorno".

Molte le iniziative. Sabato 11 gennaio, ore 18, al Cinema Teatro Artè, "Il dovere di ricordare", musica e storie dai campi di concentramento di Alessandro Dominguez, all’interno della rassegna "Musica prigioniera, Musica liberata"; giovedì 23, ore 18, al polo culturale Artemisia di Tassignano, "L’ultima nota", musica e musicisti nei lager nazisti, dialogo con Roberto Franchini, autore del libro, all’interno della rassegna "Musica prigioniera, Musica liberata"; domenica 26 gennaio, ore 17, al Cinema Teatro Artè, proiezione del film "La scelta di Sophie". Lunedì 27 gennaio, ore 21, al Cinema Teatro Artè il Teatro "La Baracca" presenta "Lettere di Tedeschi", tratto da "I sommersi e i salvati" di Primo Levi, commento ed elaborazione drammaturgica di Malia Ermini, letture di Gianfelice D’Accolti; venerdì 31 gennaio, ore 21, nella Sala Consiglio Comunale di Capannori, "Tra fede e coraggio: Don Arturo Paoli e gli oblati del Volto Santo a difesa dei civili", interviene Emmanuel Pesi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Per informazioni 0583 428443 - 0583 936427, [email protected].

Massimo Stefanini