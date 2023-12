La magia del Natale in Piana. Tutti gli appuntamenti

Molti gli eventi natalizi nella Piana in questo fine settimana. Ecco una specie di guida di tutti gli appuntamenti. A Capannori già partiti i presepi, a Valgiano, chiesa di San Quirico in Petroio; Tofori chiesa del paese; San Colombano con Natività in movimento; San Pietro a Marcigliano, San Andrea in Caprile e altre chiese della comunità di Santa Gemma; a Carraia e Parezzana. Spazio anche alla musica con Note di Natale oggi, 9 dicembre, ore 16.30 Oratorio Alfredo Pacini, Capannori; La Magica Casa di Babbo Natale il 9 e 10 dicembre, ore 14-17.30 alla sede della Misericordia di Santa Gemma a Camigliano.

Ci spostiamo ad Altopascio dove, oltre alla pista su ghiaccio in piazza della Magione, anche oggi e domani c’è la possibilità (ingresso gratuito) di visitare il "Rifugio incantato di Babbo Natale" nella frazione di Spianate, nello spazio sagra. Elfi, atmosfere fatate, la casina per recapitare le letterine con i desideri dei bambini e in questo 2023 la novità del villaggio del Grinch, riprodotto sullo stile del celebre film. Tutto a cura di Fratres, Pro Loco, Spianate calcio, associazione "La banda segreta" con il patrocinio del Comune. A Porcari novità con il mercatino dei giocattoli usati.

Dopo l’inaugurazione dell’albero alto nove metri tutto realizzato con "mattonelle" di uncinetto, a Porcari ci si prepara per una domenica, il 10 dicembre, di super eventi natalizi. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Porcari ed è organizzata dall’associazione Porcari Attiva, in collaborazione con il gruppo comunale del volontariato La Piazza, che allestirà ben dieci gazebi a disposizione dei bimbi.. A Montecarlo oggi e domani necci e castagne in centro storico a cura dell’Associazione di Promozione Sociale APS.

Ma.Ste.