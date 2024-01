La maggioranza dice sì. Le forze del centrodestra sostengono la proposta lanciata da Lazzarini

Arriva un primo sostanziale via libera dalle forze che compongono la maggioranza a palazzo Orsetti e che sostiene l’amministrazione guidata da Mario Pardini (sebbene alcune componenti non si siano ancora interrogate al loro interno), alla proposta dell’amministratore unico del Teatro, Giorgio Angelo Lazzarini, di cointitolare il Giglio a Giacomo Puccini. Come noto, il Teatro si chiama del Giglio dal lontano 1817, in onore della dinastia dei Borbone che allora governava la città e il cui stemma riporta tre gigli d’oro.

La proposta di Lazzarini, lanciata dalle colonne del nostro giornale trova il consenso già di una parte delle forze di maggioranza, in attesa che le altre si esprimano nel merito.

A dire sì a una proposta che fa comunque parlare di sé, è prima di tutto la Lega. "Rafforzare il legame tra Giacomo Puccini e Lucca – spiega Salvatore Bartolomei, segretario comunale della Lega – è un impegno chiaro che ci siamo presi con la città. Bene la proposta di Lazzarini che va nel solco di un’azione politica già intrapresa dal sindaco Pardini, dall’assessore alla Cultura Pisano e tutta dalla sua giunta che insieme all’amministratore del Teatro stanno lavorando veramente bene in tal senso".

In attesa in un confronto interno è invece la lista Lucca 2032 espressione diretta del sindaco. "Ci dobbiamo ancora incontrare – spiega il capogruppo Stefano Pierini – all’interno di Lucca 2032, e sicuramente questo sarà uno degli argomenti all’ordine del giorno nella prima riunione del 2024".

Via libera diretto all’intitolazione arriva invece da Lodovica Giorgi di Lista Civile: "La proposta è assolutamente condivisibile, ma a un patto: che non si tratti solo di una intestazione formale, ma, piuttosto, una tappa di un percorso che riesca a associare Lucca alla memoria del Maestro molto di più di quanto è stato fatto nei decenni precedenti. Sì all’intitolazione, ma dobbiamo andare oltre".

Disponibile a parlarne Fratelli d’Italia, che per bocca del coordinatore comunale Marco Martinelli si rimette comunque alla volontà del sindaco. "Al momento che la questione arriverà nella sede istituzionale decisoria – spiega – saremo in linea con quanto stabilirà il sindaco Pardini convinti della bontà del suo operato nell’ambito più complessivo della valorizzazione della figura del Maestro Puccini coniugandola con Lucca e il suo territorio".

Interessata alla proposta anche Difendere Lucca che lega però la scelta alla valorizzazione a 360° gradi della figura di Puccini. "Apprezziamo la proposta di Lazzarini – conferma il capogruppo Lorenzo Del Barga – il nostro Teatro è uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina e Giacomo Puccini è il suo massimo interprete. In questo anno delle celebrazioni, sarebbe un passo importante di un percorso ancora lungo per valorizzare come merita la figura del Maestro".

Fabrizio Vincenti