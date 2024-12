La macelleria dei fratelli Di Giulio festeggia 60 anni

Il traguardo raggiunto è notevole. Si tratta di 60 anni di attività. Quello superato dalla macelleria dei fratelli Di Giulio a Porcari, Paolo, Riccardo e il padre Florio. Anche il sindaco Fornaciari si è recato in bottega a salutare per questo compleanno davvero particolare (foto). "La passione e la competenza per il proprio lavoro sono più forti delle inevitabili difficoltà o crisi che ogni attività economica è destinata ad attraversare soprattutto in un periodo così lungo - commenta il primo cittadino - le botteghe non sono solo il luogo dove si compra qualcosa, ma rappresentano anche momento di dialogo e socialità".