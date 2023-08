La lunga serata di sabato Spazio a danza e sport

Fervono i preparativi per la Notte Bianca. In città c’è grande attesa per la serata più lunga dell’anno. Il divertimento sarà di scena sabato, per le vie del centro storico con una decima edizione da vivere e da scoprire. La manifestazione, organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Banco Bpm, Enegan, Ego Wellness e Nuova Comauto, riserva in cartellone, come da sua consolidata tradizione, un ampio spazio riservato alla danza e allo sport, grazie alla collaborazione con numerose associazioni del territorio. A partire dalle 21, dunque, “Pilates e yoga white night” a Palazzo Sani con Ego Wellness, evento a prenotazione gratuita fino a esaurimento posti ([email protected]); spettacoli di danza in Cortile degli Svizzeri (Associazione Tango Querido), piazza Napoleone (Daisy Dance, Auser e Rumba que salsa e Gymnasia fitness club), piazza Cittadella (Salsa de Alma), piazza Guidiccioni (MM Passione Danza), piazza Napoleone (Alchimia Dance, spettacolo separato rispetto a quello di Daisy Dance), piazza San Martino (Area Live), piazza del Giglio (Paso Latino e MG Armony Dance) e piazza Vittorio Emanuele II (di fronte all’Antico Caffè delle Mura, a cura di Dile que sì). Attorno alle 22.30 in corso Garibaldi, nell’ambito del “Deejay sotto le stelle” è prevista una performance di danza acrobatica sul palo a cura della scuola Poledance di Lucca.

Per tutte le informazioni e il programma completo è possibile scaricare la brochure ufficiale della Notte Bianca dai siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it, Per seguire tutti gli aggiornamenti è a disposizione inoltre la pagina Facebook della manifestazione “Notte Bianca Lucca”.

Oggi, inoltre, verranno rese note le ordinanze relative alla serata, restrizioni comprese, e le modifiche alla viabilità. Già sull’albo le limitazioni in tema di alcolici. Dalle 18 di sabato non si potranno più comprare, neppure dai distributori automatici, cibo e bevande in contenitori rigidi, ad eccezione della somministrazione al tavolo ed eventuali venditori ambulanti autorizzati. Dalle 21 non si potranno avere contenitori in vetro o metallo all’interno del centro storico. E infine, si beve fino alle 2. Scattata l’ora X i locali non potranno più vendere alcolici.