La luce... pubblica. Focus sul lavoro di Giacomo Simoni

E’ in programma per domani alle 16 nella Sala Rosa del Circolo dei Forestieri la XVII Giornata di Studio a ricordo dell’ingegnere Giacomo Simoni nato a Bagni di Lucca nel 1847. L’evento è organizzato dalla Fondazione Michel de Montaigne con il patrocinio del Comune. Come ricorda il professor Bruno Cherubini in un suo articolo pubblicato sul Corriere di Bagni di Lucca nel 1963, l’ingegner Simoni, uomo di mente aperta, dotato di un eccezionale spirito di iniziativa e di un grande amore per il proprio paese, affrontò l’arduo problema della costruzione in Bagni di Lucca di una centrale elettrica, da solo, in mezzo al disinteresse di quasi tutti i compaesani.

Ciononostante, egli portò a termine l’impresa, per quei tempi audacissima, contribuendo ad aumentare, in Italia ed all’estero, la già grande rinomanza della Stazione termale di Bagni di Lucca che nel 1886 vide risplendere, primissima in Italia, nelle sue piazze e lungo i viali la lampadina elettrica. La Giornata di Studio, introdotta e coordinata dal professor Marcello Cherubini, presidente della Fondazione Montaigne, sarà articolata sui seguenti interventi. La professoressa Natalia Sereni esporrà come l’ingegner Giacomo Simoni sia stato il protagonista, tra la seconda metà dell’800 e i primi decenni del ‘900, delle vicende storiche dell’intera Valle del Serchio e della Lima e anche dei fatti politico-economici del giovane stato unitario.

Il dottor Massimo Betti, attraverso la presentazione di documenti privati e inediti del Simoni, ritrovati casualmente, fornirà notizie biografiche dell’ingegnere. Il dottor Iacopo Brogi, di Enel Green Power, porterà Il suo contributo dal titolo “Storia dell’industria idroelettrica in Val di Lima“ proponendo una descrizione delle origini e dello sviluppo dell’industria elettrica nella Val di Lima fino alla sua fase matura. A conclusione, l’ingegnere Santo Perrone di Enel Green Power parlerà de “L’evoluzione tecnologica: dalla ruota alla turbina“. L’ingresso sarà libero. Per informazioni, 0583.87619; 335.58210840. Marco Nicoli