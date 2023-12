La Lucchese e altri sport temi delle “incursioni“ di "MammaLucca40"

1Le prossime due “incursioni” di MammaLucca40, la mostra di vignette di Alessandro Sesti allestita a palazzo Ducale (ingresso gratuito ore 10-13 e 16-19, fino al 7 gennaio) hanno come argomento lo sport e come protagonisti noti giornalisti e attenti osservatori della realtà lucchese. Il primo appuntamento oggi alle 17.30 nei locali dell’Antica Armeria per parlare di calcio e della Lucchese. A commentare i fatti vecchi e nuovi della “Pantera” saranno Alessia Lombardi, giornalista della Nazione, ex addetta stampa della Lucchese, Luciano Nottoli, ex giornalista della Nazione, Bruno Russo, ex giocatore e ora dirigente della Lucchese, e Duccio Casini, ex giornalista del Tirreno nonché corrispondente della Gazzetta dello Sport.

Domani, sempre alle 17.30, si parlerà più in generale dei protagonisti dello sport a Lucca con Paolo Bottari, storico e giornalista sportivo della Nazione, Guido Pasquini, presidente del Panathlon Lucca, Sergio Martinelli, vicepresidente della Virtus, e Renzo Marcinnò, presidente della Libertas. Tra gli argomenti, la parabola della squadra di basket femminile Le Mura, i successi di Sara Morganti e Andrea Lanfri, le vicende del Palasport, il ciclismo, la scherma e molto altro.