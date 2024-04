La lotta allo spaccio. Fermati in tre alla stazione

Prosegue il capillare lavoro delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio sul territorio. Sempre più frequenti e attenti, infatti, i controlio antispaccio nelle zone nevralgiche della città, come alla stazione, con le unità cinofile della Polizia di Stato in campo alla ricerca di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio di venerdì, la Questura ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego di operatori della squadra mobile, delle volanti, della polizia Scientifica e unità cinofile al fine di contrastare fenomeni di microcriminalità e spaccio nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno, fra cui la Stazione di Lucca e zone limitrofe, compresa l’area in prossimità di piazza Aldo Moro. La zona dello snodo ferroviario è da tempo sotto la lente di ingrandimento, viste anche le lamentele dei cittadini.

Durante il controllo nell’area interna della stazione, interessata tra l’altro dal transito di numerosi turisti ed utenti, il cane antidroga ha fiutato e individuato della droga occultata addosso da un cittadino magrebino di 36 anni. Il cane in maniera insistente ha segnalato la persona che è stata fermata, condotta negli uffici della Questura e sanzionata ai sensi della normativa antidroga. Analoga sorte è costata ad altri due ragazzi magrebini di 23 e 22 anni individuati dal cane antidroga su un treno diretto a Viareggio.

La droga è stata sequestrata dalla polizia, che ha identificato diverse persone, di cui alcune con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e sostanze stupefacenti. Alle operazioni hanno partecipato le unità cinofile provenienti dalla Questura di Firenze che hanno coadiuvato gli agenti delle volanti e gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Lucca nella fase dei controlli finalizzati a rintracciare sostanza stupefacente.

