La lezione di De Amicis e Collodi Libri come "Cuore" e "Pinocchio" possono aiutarci a comprendere il presente, soprattutto in situazioni come la chiusura della scuola di Fabbriche di Vergemoli. Gli adulti spesso non sono veri paladini per i ragazzi, che affrontano ora un difficile viaggio per raggiungere la scuola. La mancanza di attenzione verso di loro potrebbe avere conseguenze negative.