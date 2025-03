La lectio magistralis di Marco Collareta sul tema dell’autoritratto

Martedì alle ore 17.45, nella Sala conferenze “Vincenzo Da Massa Carrara” del Complesso monumentale di San Micheletto si terrà la lectio magistralis del professor Marco Collareta dal titolo “(Auto)ritratto e (auto)biografia. La coscienza della personalità artistica tra Medioevo e Rinascimento”, terzo appuntamento del ciclo di lectiones organizzate dalla Fondazione Ragghianti con la partecipazione di studiosi di rilevanza internazionale. L’incontro è a ingresso libero. Per informazioni, tel. 0583 467205.

I generi dell’(auto)ritratto e dell’(auto)biografia suscitano grande interesse negli odierni studi di storia dell’arte. Troppo spesso essi sono però presentati come meri sottoprodotti dell’epocale rilancio che la tradizione classica conosce a partire dall’età rinascimentale. Partendo da una serie di testimonianze d’età medievale, la conferenza mira a restituire anche in questo campo il dovuto peso alla tradizione biblica. La speranza è che una simile ricostruzione contribuisca a far percepire il Medioevo meno lontano dalla contemporaneità.

Nato nel 1952, Marco Collareta ha insegnato materie storico-artistiche all’Università di Udine, la Scuola Normale Superiore di Pisa.