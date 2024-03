La Kme fa scuola. Aziende ‘top’ visitano lo stabilimento di Fornaci

Allo Stabilimento KME di Fornaci di Barga il top dell’industria mondiale del rame nei giorni scorsi, in visita ad una fabbrica che è stata riconosciuta come come esempio importante di sito produttivo nell’industria del rame. Lo stabilimento di Fiornaci, è stato in questo modo parte attiva ed integrante di un Seminario Tecnico internazionale di produttori ed esperti di rame e leghe di rame che è stato organizzatonei giorni scorsi da IWCC, International Wrought Copper Council, associazione internazionale che riunisce e supporta l’industria di produzione di rame e leghe di rame. Il seminario tecnico del 2024, si è svolto dal 25 al 29 febbraio a Milano sul tema "Deformazione a caldo per prodotti piatti e estrusi"; sono stati affrontati temi quali la decarbonizzazione dei processi ad alta intensità energetica, la riqualificazione degli impianti in ottica di efficientamento sostenibile, trattamenti termici a base di idrogeno per limitare o azzerare la produzione di CO2.

In questa importante vetrina mondiale costituita da competitors, fornitori di apparecchiature, accademici ed esperti del settore, lo Stabilimento KME di Fornaci di Barga è stato appunto scelto come esempio di sito produttivo di eccellenza ed ha ospitato così la visita di oltre 80 delegati appartenenti ai 41 maggiori gruppi mondiali produttori di rame tra cui Mitsubishi Materials Corporation, Mittal Engineering Industries, MINO S.p.A., La Farga Yourcoppersolutions, S.A., Luvata Pori Oy, Japan Copper and Brass Association (JCBA) e tanti altri. Gli ospiti hanno potuto vedere i reparti produttivi e tutte le fasi di lavorazione, dalla fonderia alla laminazione, dal taglio all’imballaggio e spedizione ed apprezzare dettagli tecnici ed organizzativi di macchinari e processi.

A conclusione della visita e della sessione di approfondimento ad esprimere l’apprezzamento per quanto visto nello stabilimento di Fornaci è stato a nome di tutti, è stato Ian Scarlet, Presidente IWCC, che ha riconosciuto l’alto profilo tecnico ed organizzativo della fabbrica nonché l’attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale.

"Tali apprezzamenti – commenta in proposito KME - risultano tanto più importanti arrivando proprio da competitors, esperti e addetti ai lavori".

Luca Galeotti