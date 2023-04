La Guardia di Finanza sequestra migliaia di pacchetti di sigarette

I finanzieri del Comando Provinciale, nell’ambito del controllo economico del territorio, hanno eseguito un sequestro di tabacchi lavorati messi illecitamente in vendita da un bar di Castelnuovo, privo della prescritta autorizzazione. In particolare, l’operazione dei militari della Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana è stata preceduta da un’accurata attività di osservazione, nel corso della quale sono stati acquisiti elementi di sospetto che, riscontrati con le banche dati in uso al Corpo, hanno orientato il servizio presso il bar in questione per verificare eventuali contesti di irregolarità. Le fiamme gialle hanno potuto constatare l’effettiva vendita di tabacchi in assenza di patentino (scaduto a fine 2022), procedendo alla denuncia del responsabile dell’attività e a sequestrare quanto rinvenuto, in particolare 1.703 confezioni di tabacchi lavorati e 4.419 prodotti accessori ai tabacchi da fumo, per un ammontare complessivo di 34 chilogrammi. Ciò, in violazione dell’art. 8. della L. 3-1-1951 n. 27, che punisce con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda chi pone in vendita senza autorizzazione quantitativi di tabacchi superiori a 5 kg, che sanziona con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda chi pone in vendita senza autorizzazione quantitativi di tabacchi superiori a 5 kg.