"La grande professionalità del dott. Urbani"

"Un fulgido esempio per tutti coloro che hanno abbracciato la professione medica".

La consigliera di maggioranza

a Capannori, Silvana Pisani, sottolinea l’opera del dottor

Pio Michelangelo Urbani,

da poco a riposo per la meritata pensione: "Per molti anni è stato il mio medico curante e intendo ringraziarlo per la grande professionalità,

la continua disponibilità e l’affabilità che ha sempre dimostrato, riuscendo a stabilire un vero rapporto di fiducia. Oltre ad essere medico di medicina generale e specialista in angiologia, il dottor Urbani ha curato l’aggiornamento dei medici di famiglia per conto della Asl ed è un infaticabile studioso di materie sanitarie e in particolare di quelle cardiovascolari, amante della ricerca scientifica. Nella mia famiglia abbiamo sempre ritenuto che per il dottor Urbani la professione fosse una vera passione ancor prima di un lavoro. Gli faccio i miei più cari auguri per il nuovo capitolo della sua vita, lo ringrazio ancora e mi auguro che la sua attività risulti esemplare per molti medici di famiglia che potranno ispirarsi alla sua opera".

M.S.