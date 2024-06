La grande musica classica. Con “Iam“ è per giovani

Due programmi d’eccezione per un fine settimana all’insegna della grande musica classica eseguita da giovani, per il 22esimo International Academy of Music Festival di Castelnuovo Garfagnana. Un lago verde, la musica di un gruppo talentuoso e apprezzato in tutta Italia saranno protagonisti stasera alle 21.15, nella sede della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - BVLG a Gramolazzo, nel comune di Minucciano, grazie al concerto gratuito del Quartetto Böcklin. Questo evento speciale sostenuto da BVLG ospita giovani musicisti già affermati sul panorama nazionale e oltre: Bianca Pianesi e Pasquale De Pinto ai violini, Francesco Zecchi alla viola e Mariachiara Gaddi al violoncello, quest’anno accompagnati da Alessandro Casini al clarinetto. Il quartetto eseguirà musiche di Mozart e Brahms. Domani sera alle 21.15 al Teatro Alfieri di Castelnuovo in collaborazione con Unipolsai di Cipollini, Orsi e Bordolesi un appuntamento tra i più seguiti del Festival: l’Orchestra Cupiditas diretta dal maestro Bernardo Lo Sterzo farà risuonare il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana con musiche di Cajkovskij e Beethoven anche con il contributo di due solisti d’oltreoceano: Adelaide Ang e Cindy Hu.

Quattro gli appuntamenti con i gala degli studenti, a ingresso libero, nei prossimi giorni: oggi alle 17 nella saletta Suffredini a Castelnuovo, domani alle 17 nella chiesa della Sambuca, San Romano in Garfagnana, lunedì 1 luglio alle 21.15 e martedì 2 luglio alle 17 nella Saletta Suffredini di Castelnuovo Garfagnana.