“La Grande Guerra“. Una mostra speciale alla casermetta S. Croce

"La Grande Guerra a Lucca": ecco il titolo della mostra che la sezione di Lucca della Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia in occasione della Festa della Repubblica di quest’anno, con il patrocinio del Comune di Lucca, della Sezione Veicoli Militari-Club Balestrero e del Rotary Pegaso Alumni D 2021, organizza nella casermetta Santa Croce (di fronte al ristorante da "Giulio in Pelleria"). La mostra presenterà numerosi materiali, equipaggiamenti militari, documenti, immagini relative alla Grande Guerra e come la nostra città ha vissuto questi importanti e drammatici anni. Sarà inaugurata venerdì 31 maggio alle ore 18 e chiuderà i battenti domenica 2 giugno. Sabato 1 giugno alle ore 18, sempre alla casermetta Santa Croce, il colonnato della riserva Vittorio Lino Biondi terrà una conferenza storico-militare focalizzata sugli argomenti della mostra, la percezione della fine della guerra in città, i segni della vittoria ancora presenti. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.