La grande festa del Natale. Tutti gli appuntamenti a Capannori

Natale è festa a Capannori. Uscito il programma di eventi, tra presepi, concerti, fiere e tanto altro. Cominciano dalle Natività, a partire da quella vivente, famosa in tutta la Regione, di Ruota, come tradizione per Santo Stefano. Poi presepi di Valgiano, 8 dicembre – 14 gennaio, Chiesa di San Quirico in Petroio, Valgiano; Tofori, 8 dicembre – 7 gennaio, Chiesa di Tofori; San Colombano in movimento, 8 dicembre - 7 gennaio; San Pietro a Marcigliano, Sant’ Andrea in Caprile e altre chiese della comunità di Santa Gemma; presepi alle marginette 8 dicembre – 7 gennaio, a Carraia e Parezzana e quello a Casa Gori 8 dicembre - 7 gennaio, 17 dicembre ore 17.30, accensione presepe esterno alla Casa di Riposo a Marlia. Capitolo concerti. Quello dell’Immacolata è alle 16.30 Pieve di Marlia della Corale Santa Cecilia di Marlia e Filarmonica Alfredo Catalani; Note di Natale con i "Diamante", 9 dicembre, ore 16.30 Oratorio Alfredo Pacini, Capannori; Concerti di Natale: 15 dicembre, ore 21.00, Chiesa di Parezzana, Coro Capata; 16 dicembre, ore 21, Pieve di Capannori.

Mercatini, fiere, eventi: PreGustando il Natale, Arte Sapore & co 8, 9, 10 dicembre (sabato ore 14.00 – 19.30; festivi 10 – 20); Verciano; Mostra "DIOrAMA. Presepi Sotto lo stesso cielo" 2 – 16 dicembre, Museo Athena, Capannori; Foglie, Orsi e Natali, 6 dicembre, ore 17.00, Centro per le famiglie Piccola Artemisia, via Guido Rossa, Capannori; Aspettando il Natale in biblioteca. Alberi (di Natale) d’Artista; 7 dicembre e 14 dicembre, ore 16.30, Polo culturale Artémisia, Tassignano; Accendiamo il Natale, 8 dicembre, ore 8.00 – 17.30, piazza Aldo Moro, Capannori; Festa di Natale a Petrognano, 8 dicembre, ore 11 – 18, Petrognano; Fiera di Colle di Compito, 8 dicembre, Colle di Compito; La Magica Casa di Babbo Natale 9 e 10 dicembre, ore 14.00-17.30 Sede Misericordia di Santa Gemma, via Stradone di Camigliano 47-51, Camigliano; In volo con Babbo Natale, 9 e 10 dicembre , ore 9.30-16.30 Aeroporto, Tassignano (In caso di pioggia, si svolgerà il 16 e 17 dicembre).

C’era una volta 13 e 20 dicembre, ore 17, Piccola Artemisia, via Guido Rossa; Natale a Capannori 16 dicembre (ore 9.00 - 18.00) e 17 dicembre (ore 8.00 – 20.00), Capannori centro; Christmas Party ,17 dicembre, ore 15.30-20.00 via del Molino, 17, Castelvecchio di Compito.

Massimo Stefanini