La giunta in maschera

Lucca, 20 febbraio 2023 - Spazio alla fantasia e al divertimento. E naturalmente, visto che parliamo di Carnevale, alle maschere e ai costumi, tra cui moltissimi quelli d’epoca. Alla Cavallerizza di piazzale Verdi – in una location addobbata a festa per l’occasione – è andato in scena infatti sabato sera l’appuntamento con il Gran Galà di " Lucca in Maschera ". Almeno trecento le persone che hanno preso parte all’evento che è andato sold out in pochi giorni, a testimonianza della grande partecipazione e adesione del territorio agli eventi di "Lucca in Maschera", e che ha visto la presenza di tutta la giunta del Comune di Lucca. Numerosi gli intrattenimenti e le sorprese che hanno animato la serata, grazie alla collaborazione con il Laboratorio Brunier e la sinergia organizzativa tra Comune di Lucca e Lucca Crea .

Tanti i lucchesi che non hanno voluto perdere l’occasione di partecipare alla serata in maschera. Tra loro non sono mancati Nicola Borrelli , presidente del " Lucca Film Festival ", il presidente del Teatro del Giglio Giorgio Angelo Lazzarini , il presidente di Confcommercio Rodolfo Pasquini . In settimana dovrebbe esserci la comunicazione ufficiale con l’incasso della serata e i destinatari della raccolta fondi: parte dell’incasso infatti sarà devoluto in beneficenza.