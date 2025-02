La Giornata delle donne nella scienza. Oltre 150 studenti alle lezioni “disegnate“

Di donne artiste nella storia ce ne sono state, e molte, eppure non sappiamo nominarle. A questo tema, in occasione della “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” che ricorre oggi, è dedicata la terza delle “Lezioni disegnate” cui hanno assistito circa 150 studenti delle scuole superiori di Lucca. Guidati da Chiara Franceschini, professoressa in Storia dell’arte moderna alla Scuola IMT, studenti del liceo classico Machiavelli, dell’istituto tecnico Fermi, del liceo artistico Passaglia, dell’isi barga e del liceo scientifico internazionale Esedra hanno potuto scoprire quali sono state alcune delle donne più attive in campo artistico, per quali motivi il loro ruolo difficilmente era riconosciuto e perchè per molto tempo non sono mai state ricordate. Le “Lezioni disegnate” sono un ciclo di conferenze rivolte a studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado, tenute da ricercatori della Scuola IMT e organizzate in collaborazione con l’Ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara.

I video delle “Lezioni disegnate”, in cui diversi temi attuali della ricerca contemporanea sono disponibili sull’account youtube della Scuola IMT.