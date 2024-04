La giornata della Salute a Fornace

La giornata della salute. Prevenzione e cura di eventuali patologie. Tutto gratis. Il 12 maggio, alla Misericordia di Montecarlo, in località Fornace, sarà possibile effettuare un percorso di screening aperto a tutti. Numerosi, come ogni anno, gli specialisti che offriranno la loro consulenza dalle ore 8 del mattino fino alle 12, come ad esempio il cardiologo, il podologo, l’otorino, l’ottico e tanti altri. Novità di questa edizione la presenza di un diabetologo che effettuerà una valutazione sulla possibilità di sviluppare il diabete in futuro. Inoltre a metà mattinata ci saranno due incontri su prenotazione (i posti sono limitati); il primo con un senologo improntato sulla prevenzione del tumore al seno, argomento molto attuale e di grande rilevanza; il secondo sarà una lezione sul benessere psicologico. Inoltre sarà possibile trovare una nutrizionista (altro tema di esrema attualità) ed un massaggiatore olistico e una equipe di ottici, un gruppo di psicologhe e tanto altro.

Ci sarà la possibilità di assistere anche a delle dimostrazioni di primo soccorso che quest’anno si concentreranno sulla disostruzione delle vie aeree del lattante/bambino e anziano, a cura dei formatori della locale Arciconfraternita. Altro aspetto da sottolineare, a tutti i partecipanti sarà offerta una ricca colazione. Una giornata fortemente voluta dall’associazione di volontariato montecarlese per offrire a tutti la possibilità di effettuare visite gratuite a 360 gradi, ricordando che la prevenzione è la cura migliore.

Ma.Ste.