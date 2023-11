La “Gaudats Junk Band“ ospite fissa a “Macondo“

La Gaudats Junk Band lucchese conquista la ribalta nazionale, come ospite fisso della trasmissione “Macondo“ in onda il sabato alle 21.45 su Rai 3. Il programma, condotto da Camila Raznovich, si focalizza su ambiente e benessere, e come poteva escludere la band più originale, capace di suonare magistralmente grandi successi rock e pop con i suoi strumenti fatti di scarti, interamente riciclati. Geniale. Trascinante. E che dire del suo capitano, uno strepitoso Rick Hutton che mangia pane e musica da sempre e che i non più giovanissimi ricorderanno come volto principale, insieme a Clive, di Videomusic.

Tra gli ospiti della prima puntata il premio Nobel Giorgio Parisi, il campione olimpico Jury Chechi e l’immunologa Antonella Viola, che hanno raccontato le imprese straordinarie di eroi dell’ambiente come i “guardiani dei coralli” della Polinesia e i pescatori di Talamone, che per contrastare la pesca a strascico si sono inventati un museo in fondo al mare. E, ad accogliere e intervallare servizi e interviste, sempre il magico tocco e la grande allegria degli artisti Gaudats, ovviamente a “chilometro zero”.

“E’ un grande onore far parte della famiglia di “Macondo“ - così la band lucchese - . Il nostro ringraziamento di cuore a Camila e a tutto lo staff per aver creduto in noi”. Nel 2020 la Gaudats era sbarcata su Rai Uno per Linea Verde Life. L’idea di far nascere una band unicamente da strumenti riciclati era nata dall’esperienza di Daniele Guidotti che aveva unito competenze musicali a quelle artigiane costruendo chitarre, tubofoni, sassofoni e batterie da materiali altrimenti destinati alla spazzatura, che in questo modo da scarto diventano risorsa.

