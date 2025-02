La gara dedicata a Michela Fanini sarà ’premondiale’

Il Giro di Toscana femminile di ciclismo, nato per celebrare la memoria dell’ex campionessa capannorese Michela Fanini, scomparsa in un tragico incidente stradale nel 1994, acquisisce dagli organismi internazionali dello sport delle due ruote a pedali un nuovo riconoscimento. Diventa infatti gara "premondiale", una qualifica che non solo eleva lo spessore tecnico della competizione, poiché ne attribuisce la patente di corsa basilare per la atlete per completare la preparazione in vista della rassegna iridata su strada che si svolgerà per la prima volta in Africa, in Ruanda, dal 21 al 28 settembre. Ma, soprattutto, determinerà un campo di partecipazione a 24 carati, come si suol dire. Significa infatti che tutte le campionesse che vanno per la maggiore in questo momento saranno sulle strade del Giro di Toscana e, di conseguenza, su quelle lucchesi e capannoresi.

Intanto sono ufficiali le date. La kermesse organizzata da Brunello Fanini, con il patrocinio del Comune di Capannori, si svolgerà da giovedì 4 a domenica 7 settembre compresa. Quattro tappe, una interamente lucchese, con il tracciato che si snoderà intorno a Segromigno e con il rito della visita alla tomba di Michela Fanini alla quale la manifestazione è dedicata. Una frazione che potrebbe anche decidere l’esito finale della classifica, vistala severità altimetrica proposta dalle colline capannoresi, con la salita di Valgiano a recitare il ruolo di trampolino di lancio per il finale.

Per gli appassionati la possibilità di vedere da vicino le varie Marianne Vos, Annemiek Van Vleuten, Anna Van der Breggen, tutte olandesi, la Nazione leader, ma anche Lotte Kopecki, belga, vincitrice degli ultimi due Mondiali, oppure l’azzurra Elisa Balsamo, iridata nel 2021. Un evento che porterà benefici anche al territorio, sotto il profilo dell’indotto. Ci saranno 28 squadre per 170 atlete, che arriveranno da tutto il Mondo.

Massimo Stefanini