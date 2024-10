La gabbianella e il gatto apre il calendario del mese dell’affido

Entrano nel vivo le iniziative del Mese dell’Affido. Domenica alle 18 al Teatro del Giglio di Lucca andrà in scena lo spettacolo teatrale “La gabbianella e il gatto” di e con Federica Sassaroli. La fiaba migliore per imparare a volare con parole di tenerezza, di gioia e di speranza. Proseguono inoltre i laboratori sul territorio: oggi dalle 17 alle 19 “Cosa rende quello che uno è il laboratorio creativo 6-10 anni presso Centro per le Famiglie Piccola Artemisia - via Guido Rossa 1, Capannori. Lo spettacolo teatrale e tutti gli eventi del Mese dell’Affido sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione a [email protected] o al 378 3068232.