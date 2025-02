La fuga della quindicenne. Sparisce nel nulla sabato sera ritrovata dopo ventiquattr’ore

Era sparita sabato sera dopo le 21, apparentemente nel nulla. Cellulare spento, nessun contatto né con la famiglia né con gli amici. La fuga della quindicenne di Lucca, studentessa al secondo anno di un istituto superiore, è durata giusto ventiquattro ore. Ieri sera i carabinieri la hanno ritrovata a bordo del treno Firenze-Viareggio e, alla stazione di Altopascio, l’hanno riconsegnata ai genitori.

Cosa sia accaduto in questo lasso di tempo non è ancora chiaro. Quello che conta davvero è che la ragazza sta bene e in buona salute e ha potuto riabbracciare i suoi cari.

Il tutto ha avuto inizio sabato quando la studentessa ha salutato dopo le 20,30 alcune amiche con cui aveva un appuntamento in centro, nella zona di porta San Pietro. E’ qui che l’aveva accompagnata uno dei due genitori ed è qui che ha fatto perdere le sue tracce. Il suo telefono risulta spento dalle 20,30 circa di sabato. Mentre un compagno di scuola ha raccontato ai carabinieri di averla vista alle 21,15 alla stazione di Lucca salire su un treno diretto a Firenze. Lui è poi sceso a Montecatini e non si è accorto se la ragazza fosse ancora a bordo. Altri compagni di scuola, così come gli amici, hanno contribuito alle ricerche fornendo elementi utili.

Già dalla mattina sui social si erano moltiplicati gli appelli per fornire informazioni utili alle ricerche e sono state centinaia le condivisioni del post con cui il padre chiedeva aiuto a chiunque potesse fornire indicazioni utili. I carabinieri la hanno cercato a Lucca e anche fuori provincia. Il sindaco, Mario Pardini, si era attivato e attraverso il proprio profilo Facebook che sulla pagina istituzionale del Comune rilanciando l’appello.

L’angoscia della famiglia e quella collettiva sono finite ieri sera quando finalmente è arrivata la notizia più attesa: i militari della sezione radiomobile hanno ritrovato la giovane a bordo di un treno Firenze-Viareggio alla stazione di Altopascio.