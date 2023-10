La Fp Cisl: “Passi avanti ma non basta“

Passi avanti sulle questioni aperte della Polizia municipale di Lucca sono stati fatti dall’amministrazione comunale, ma non bastano. Questo secondo il coordinatore regionale Fp Cisl Polizia, Massimo Petrucci, e il segretario provinciale Fp Cisl Toscana Nord, Stefano Leporale. Il bicchiere mezzo pieno è rappresentato dall’incremento di risorse finanziarie. "Con lo stanziamento di 196mila euro è possibile acquistare o sistemare mezzi di servizio, strumentazioni di sicurezza per gli operatori come Body Cam, vestiario e fondi per un nuovo nucleo cinofilo - premettono Petrucci e Leporale -. Inoltre per quanto riguarda l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, l’amministrazione ha già utilizzato il limite massimo del fondo, e ha anche provveduto a assunzioni a tempo determinato per coprire le carenze segnalate. Un passo in avanti - grazie all’input scaturito dall’assemblea convocata da Fp Cisl a giugno - ma ancora insufficiente: per questo abbiamo chiesto nuove assunzioni nel triennio 2024-2026". Fp Cisl chiede inoltre una modifica dell’attuale orario di servizio rivalutando la turnazione delle 7 ore giornaliere già dal primo gennaio 2024. "E’ anche necessario programmare un’idonea sede del Comando di polizia municipale, quella attuale è inadeguata".