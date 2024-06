La Festa dell’Arma. Domani la cerimonia in piazza Napoleone

Domani l’Arma dei Carabinieri festeggerà in tutta Italia il 210° anniversario della propria fondazione. A Lucca, dove i Carabinieri Reali arrivarono nel 1860, nell’attuale Caserma di Cortile degli Svizzeri, la ricorrenza verrà celebrata in piazza Napoleone, con una cerimonia che avrà inizio alle ore 10 alla presenza del Prefetto Giusi Scaduto, dei vertici delle Istituzioni cittadine e di oltre 100 studenti delle scuole della provincia.

La fondazione dell’Arma dei Carabinieri risale al 13 luglio 1814, quando il Re Vittorio Emanuele I, con Regie Patenti, costituì i Carabinieri Reali, un Corpo di militari“… per buona condotta e saviezza distinti…” che, oltre a contribuire alla difesa dello Stato in tempo di guerra, erano in tempo di pace “… specialmente incaricati di vegliare alla conservazione della pubblica e privata sicurezza…”. Una duplice funzione che i Carabinieri conservano tuttora: la difesa dello Stato in qualità di Forza Armata e la difesa dei Cittadini, come Forza di Polizia.

La cerimonia si svolgerà con uno schieramento di plotoni di rappresentanza e automezzi d’epoca dell’Arma dei Carabinieri. In particolare saranno schierati, grazie alla disponibilità del Club Balestrero di Lucca, esemplari unici che fanno parte della storia dell’Arma: 6 autovetture (Aprilia cabriolet Graber del 1935; FIAT 508 Balilla Spider del 1934; Alfa Romeo AR 51 del 1950. Questa auto fu assegnata all’Arma insieme ad altre 7 per la territorialità di montagna, ed in seguito furono tutte allocate al 1° Battaglione Carabinieri Paracadutisti Tuscania per missioni speciali; FIAT 1100/103 Camionetta del 1951; FIAT 900 T Pulmino anni 1965/1975; Gazzella Alfa Romeo Giulia Super del 1972), 6 Motoveicoli in uso tra il 1938 e il 1942 e 2 Biciclette, una Bianchi modello 1908 in uso ai Carabinieri Reali durante la prima guerra mondiale e una Bianchi modello 1912, in servizio a inizio ‘900.

In piazza Napoleone sarà inoltre presente un picchetto di 18 Uniformi storiche in uso ai Carabinieri dal 1916 al 1987. Al termine della cerimonia i veicoli d’epoca saranno in mostra, insieme a diverse auto e moto di ultima generazione dell’Arma dei Carabinieri, fino alle ore 19.00. Il Comandante Provinciale, Colonnello Arturo Sessa, e tutti i Carabinieri, saranno ben lieti di vedere una folta partecipazione della cittadinanza.