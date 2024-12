La Fanfara della Marina Militare suona il Natale

La Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord tornerà ad emozionare il pubblico con un suggestivo concerto di musiche natalizie, che si terrà domani alle 18.30 nell’Auditorium San Romano. Un’occasione unica per celebrare la magia delle festività attraverso la musica, organizzata dall’amministrazione comunale di Lucca e dalla Prefettura di Lucca, in collaborazione col Comando Interregionale Marittimo Nord. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e gratuito, con possibilità di ritirare i biglietti oggi stesso, dalle ore 10 alle 17, all’Ufficio di Gabinetto della Prefettura (ingresso da Cortile degli Svizzeri), e domani, dalle 9 alle 13, negli uffici dell’Economato del Comune di Lucca a Palazzo Santini.

Alla direzione del concerto il Maestro Primo Luogotenente Vito Ventre, che guiderà la Fanfara in un repertorio variegato: dalle grandi composizioni classiche al jazz, dalle celebri colonne sonore di Ennio Morricone ai brani natalizi più amati. A impreziosire la serata saranno le straordinarie voci del soprano Lara Leonardi e del tenore Tiziano Barontini. L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti. La Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord affonda le sue radici nel Corpo musicale della Regia Marina, nato ufficialmente il 1° gennaio 1879 a La Spezia.

Nata inizialmente per accompagnare la vita degli equipaggi, è diventata un’eccellenza musicale in ambito civile e militare, con esibizioni in Italia e all’estero. Diretta dal 2015 dal Maestro Primo Luogotenente Vito Ventre, propone un repertorio che spazia dalle marce alle composizioni lirico-sinfoniche, fino al jazz e alla musica leggera. Sul palco Lara Leonardi (soprano) e Tiziano Barontini (tenore).

L.S.