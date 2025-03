La doppia rotonda di Lunata chiude due giorni

Fine settimana con la doppia rotonda di Lunata chiusa per lavori. Il pomeriggio del sabato e quasi tutta la domenica. Nel dettaglio, sabato 8 marzo la rotatoria sulla via Pesciatina e via dell‘Ave Maria sarà chiusa al transito dalle 13 alle 19, mentre domenica 9 marzo dalle ore 7 alle 18 la chiusura interesserà il rondò che raccorda via Pesciatina e via della Madonnina. Entrambe le chiusure si rendono necessarie per la realizzazione dell’asfalto.

Sabato 8 marzo il traffico veicolare nella direzione Lucca – Pescia, sarà deviato su via della Madonnina con reimmissione sulla via Pesciatina in corrispondenza della rotatoria del Casalino, mentre il traffico veicolare nella direzione Pescia – Lucca, sarà deviato in corrispondenza della rotatoria del Casalino su via del Casalino stesso, con reimmissione sulla via Pesciatina in corrispondenza della rotatoria della Madonnina. Domenica 9 marzo il traffico veicolare nella direzione Lucca - Pescia sarà deviato in Via Berti-Via Vecchia Pesciatina-Via dell’Ave Maria, con rientro sulla via Pesciatina dalla corrispondente rotatoria, e in direzione Pescia-Lucca il traffico potrà percorrere il medesimo itinerario in senso inverso. I lavori saranno eseguiti solo le condizioni meteo lo consentiranno.

Ma.Ste.