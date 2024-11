La doppia rotatoria di Salicchi. Al via l’iter per affidare i lavori

Novità per la rotatoria di Monte San Quirico: l’affidamento dei lavori di adeguamento intersezione tra via Borgo Giannotti, via Galilei e via di Salicchi e via per Camaiore verrà effettuato mediante una procedura negoziata senza la suddivisione in lotti trattandosi di prestazioni da svolgersi in maniera unitaria. Lo stabilisce una determina dirigenziale affissa all’albo dalla quale si evince che l’importo complessivo dei lavori è di quasi un milione di euro.

Come si ricorderà, i lavori annunciati quasi due anni fa dalla giunta Pardini e che hanno trovato alcuni contrattempi dovrebbero servire per minimizzare la congestione veicolare e le lunghe code e con relativi rallentamenti della circolazione stradale, specialmente nelle ore di punta, dell’intersezione tra Via Borgo Giannotti, Via Galilei e Via di Salicchi e via per Camaiore, una delle più complesse della città. Con la delibera di consiglio comunale del 26 settembre scorso era stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento, adottando contestualmente la variante al regolamento urbanistico e l’adeguamento del Piano operativo.

Il progetto esecutivo dell’opera è stato validato nei giorni scorsi ed ora è partita la procedura per individuare l’azienda che si farà carico dei lavori entro 265 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. La procedura di scelta per l’affidamento in oggetto è, come detto, la procedura negoziata e sarà gestita interamente attraverso il sistema telematico START messo a disposizione dalla Regione Toscana. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo. Salvo ulteriori ritardi, l’assegnazione dovrebbe avvenire entro fine anno con il cantiere che potrebbe cominciare a essere operativo con l’inizio del 2025.