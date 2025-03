La donna al centro ’Nata il 21 a primavera’

Teatro e Fotografia per celebrare la Donna. ’’Nata il 21 a primavera’’, una serata d’arte e riflessioni sociali. L’appuntamento si terrà stasera alle 21 alla Casa delle Idee di Fiano-Loppeglia. ’’Nata il 21 a primavera’’ è un evento che combina teatro e fotografia, ponendo al centro la questione femminile, a pochi giorni dalla Giornata della donna. L’iniziativa rappresenta un’ulteriore testimonianza della sensibilità dell’amministrazione comunale verso tematiche di genere e sociali. Protagonista della serata sarà la performance teatrale ’’La Gruccia’’, proposta dall’associazione teatrale Guarnieri e diretta dalla regista Miriam Iacopi.

"Lo spettacolo, che trae ispirazione dalla poesia di Alda Merini ’’Sono nata il 21 a primavera’’ - spiega la regista Iacopi - è una riflessione intima e profonda sull’universo femminile. La Gruccia è un oggetto che accompagna la donna per tutta la vita, simboleggiandone gioie e dolori".

Accanto alla rappresentazione teatrale, - prosegue - il pubblico potrà vedere la mostra fotografica S(k)in, del fotografo Marino Da Costa. Gli scatti, intensi e commoventi, rappresentano un viaggio nel cuore di Mumbai, India, dove, nel novembre 2023, Da Costa ha incontrato le donne vittime di attacchi con l’acido.

Dice il consigliere delegato alla cultura Francesco Maiorano: "L’amministrazione, promotrice dell’evento, vuole sottolineare l’importanza di iniziative come questa per sensibilizzare su temi cruciali come l’uguaglianza di genere e la lotta contro ogni forma di violenza".

Marco Nicoli