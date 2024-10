La donazione del latte umano

Martedì 5 novembre nell’aula Sesti dell’ospedale di Lucca si svolgerà il convegno “Nuove strategie per promuovere la donazione e il buon uso del latte umano in Toscana”, organizzato dall’Azienda USL Toscana nord ovest. L’ospedale “Versilia” di Lido di Camaiore e l’ospedale “San Luca” di Lucca ospitano 2 delle 6 banche del latte che fanno parte della rete regionale (Re.BLUD), coordinate dall’ospedale Meyer di Firenze.

Al 2024 in Italia sono accreditate 44 Banche del Latte umano donato. Queste strutture raccolgono, controllano, trattano con metodi certificati il latte fornito gratuitamente da mamme ”donatrici” in modo che sia possibile utilizzarlo in sicurezza, lo conservano e lo distribuiscono agli ospedali dell’area vasta o della regione per i neonati con patologia che hanno bisogno di questo alimento. Un’importante occasione di confronto e aggiornamento su tematiche cruciali quali i benefici dell’uso di latte materno per la salute del neonato pretermine e con gravi patologie perinatali, la gestione delle Banche del Latte in riferimento alle normative vigenti, le strategie di supporto per le mamme durante l’allattamento e la promozione della donazione del latte umano.

L’evento vedrà la partecipazione di esperti nazionali e regionali nel campo delle cure e dell’alimentazione neonatale e dell’uso del latte donato e sarà coordinato dal dottor Giuseppe Maiorino (responsabile scientifico), referente medico della Banca del Latte dell’ospedale “Versilia”, in collaborazione con la dottoressa Simona Tognetti, referente medico della Banca del Latte DEL “San Luca” e con Sandra Bianchini, coordinatrice infermieristica di Banca del Latte e UTIN dell’ospedale “Versilia”.