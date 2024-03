La dolce grinta dei fratelli Carrara

Avvezzi a ben altre prelibatezze i fratelli Carrara non si sono arresi di fronte a una zuppa di targaruga – impossibile anche solo alla vista – che invece ha devastato il viaggio del telecronista sportivo Fabio Caressa. E’ stata una tra le prove più difficili, ma inevitabili, della prima tappa di Pechino Express che ha tenuto incollato anche il pubblico lucchese, incuriosito dall’avventura estrema che i due maestri di pasticceria hanno appena intrapreso. Una tappa vinta dai Romagnoli, scatenati lungo la Rotta del Dragone, ma che ha messo nella giusta direzione anche i nostri intrepidi lucchesi, Damiano Carrara (definito il tiramisù delle donne italiane dal conduttore Costantino della Gherardesca) e suo fratello Massimiliano. Alla fine della prima puntata, i viaggiatori, partiti da Tam Coc, sono arrivati a Lang Son.

Adesso ripartono da qui, dal nord del Vietnam e devono raggiungere Cao Bang, nell’estremo nord del Paese, quasi al confine con la Cina. Tra la partenza e il traguardo, altre tappe intermedie. Tra quelle annunciate, Dong Dang, Hung Viet e Phúc Sen. Tra prove atletiche, indovinelli, gare di orientamento e, soprattutto, tattiche sempre più sopraffine nell’ottenere passaggi in corsa (ovviamente gratuiti) i due fratelli Carrara – tra i quali l’intesa è evidente, e anche lo humor tipicamente toscano – hanno dimostrato di saper affilare le armi. D’altra parte Damiano non ne fa segreto: “Se sono qui – ha detto – è per vincere. Sono sempre stato ambizioso, da quello che faccio voglio il meglio“. E di cose ne ha fatte. Nato a Lucca nel 1985, Damiano Carrara muove fin da subito i suoi i primi passi come bartender prima di trasferirsi in Irlanda. Nel 2012, però, ha deciso di spostarsi in California dove, con il fratello Massimiliano, di due anni più giovane, ha aperto due pasticcerie: Carrara Pastries. Entrambe, fin da subito hanno avuto un grandissimo successo.

La notorietà è poi arrivata con la TV: infatti, in breve tempo, Damiano è diventato uno dei protagonisti di “Food Network America”. Nel 2017 è stato scelto come giudice di “BakeOff Italia” su Real Time e di “Junior BakeOff”. Nel 2018 Damiano è stato anche conduttore di “Cake Star” insieme a Katia Follesa e di “Fuori Menù” su Food Network Italia. “Dolci e determinati“, come sono stati presentati nel corso del programma in onda su Sky, i due fratelli dal Vietnam hanno lanciato la simpatica e affettuosa rima: “tra un bignè e un babà mandiamo un saluto a mamma e papà“. Zaino in spalla continua la loro avventura dolce-amara attraverso Vietnam, Laos e Sri Lanka ogni giovedì, a partire dalle 21.15, su Sky.

Laura Sartini