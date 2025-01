La disfida della zuppa. Un ‘duello‘ del sapore

Prende il via la “Disfida della zuppa 2025”, evento ormai giunto alla quattordicesima edizione e che rappresenta la tradizione gastronomica e il territorio della lucchesia. Organizzata dalla condotta Slow Food Lucca Compitese Orti lucchesi, torna con un format rinnovato e ancor più coinvolgente: “Ricomincio da Tre… alias UoZupp! By SloFudde”. Una sana – è proprio il caso di dirlo – competizione per celebrare uno dei piatti più noti della cucina lucchese. L’evento si articolerà in tre percorsi distinti: le sfide nei “Paesi della Zuppa”. le serate che vedranno protagoniste le Osterie lucchesi presenti sulla guida Osterie d’Italia di Slow Food e l’iniziativa educativa “Zuppa Magica”. "Queste attività – si legge in una nota degli organizzatori - coinvolgeranno tutta la Piana di Lucca, promuovendo la cultura gastronomica locale attraverso competizioni, degustazioni e percorsi didattici che mettono al centro la tradizione e la sostenibilità". Si parte l’8 febbraio con la prima serata di gara, mentre la finale si terrà il 22 marzo a Lunata. Un’occasione imperdibile per scoprire le migliori zuppe in gara divertirsi mangiando bene. Un calendario con numerosi appuntamenti a partire dalla scoperta dei paesi della zuppa. Ogni tappa è l’occasione per degustare le diverse interpretazioni di questo piatto antico che sarà valutato da una giuria popolare e che si svolgeranno dall’8 febbraio al 9 marzo con il gran finale a Lunata, il 22 marzo. Vediamo il calendario completo di date e luoghi. 8 febbraio in Piazza San Francesco (Lucca), il 15 febbraio al Frantoio Sociale del Compitese, il 22 febbraio a Lammari (Sala Parrocchiale), il 1° marzo a Carignano presso il Comitato paesano, l’8 marzoa Santa Maria del Giudice nei locali parrocchiali, il 9 marzo ad Aquilea nella Parrocchia di Mastiano e la finale il 22 marzo a Lunata, nella sede dei Donatori di Sangue Fratres. Le osterie dove si celebrerà la disfida saranno il 10 febbraio alla Locanda Buatino con le Osterie Locanda Buatino, Osteria dal Manzo, Mecenate e Trattoria Gigi; il 17 febbraio presso Osteria di Meati con Osteria Da mi Pà, Osteria di Lammari, Osteria di Meati e Locanda Agricola Posapiano. Inoltre dal 10 al 17 febbraio, le Osterie aderenti manterranno la zuppa in menù per celebrare la Giornata Mondiale dei Legumi, ribadendo il legame tra gastronomia e sostenibilità.