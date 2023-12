La discussione “Giornalisti o scrittori?“

Ritorna il seminario internazionale su Letteratura e Giornalismo, quest’anno alla sua V edizione e dal titolo “Giornalisti o scrittori?”. Organizzato il 6 e 7 dicembre nell’Aula Magna del Liceo Classico Nicolò Machiavelli di Lucca dalla Fondazione Dino Terra, che dal 2015 promuove ricerche e seminari di approfondimento teorico sui rapporti non sempre scontati fra letteratura e giornalismo, il V Seminario Internazionale riprende a interrogarsi sui tratti distintivi e comuni che connotano i due generi letterari, individuandone autori vari, le problematiche attuali, i contesti storico-culturali e gli ampi orizzonti formali.

"Questo seminario - sono le parole dell’assessore alla Cultura del Comune di Lucca, Mia Pisano - mette a confronto importanti studiosi su una tematica originale e davvero popolare nella società italiana dove sui media ogni qual volta si presenta un intellettuale si sente il dovere di distinguere e sottolineare la dicotomia giornalista eo scrittore. Questo è solo l’elemento più immediato di un sintomo profondo che ci spinge a riflettere sul rapporto fra letteratura e giornalismo nella cultura italiana, ma, mi viene da dire, anche in relazione con altri settori della scrittura e delle discipline umanistiche: penso a molte figure di intellettuali del Novecento della nostra città che unirono con successo la passione per la narrazione e per la letteratura ai rispettivi settori di ricerca".

"Si tratta di un’iniziativa unica nel panorama italiano per levatura scientifica e numero dei soggetti internazionali coinvolti sul tema - contestualizza la direttrice scientifica della Fondazione, critica letteraria e docente di Letterature e Antropologia delle arti alla Universidade Aberta di Lisbona, Daniela Marcheschi - come dimostra, da anni, la pubblicazione degli atti dei seminari con l’editore Marsilio. Ci saranno grandi esperti, da Giorgio Boatti a Silvio Perrella, da Filippo La Porta ad Alberto Sinigaglia, fino a Elio Pecora e Nanni Delbecchi, lucchese, giornalista e scrittore italiano di grande valore. Per non dire di studiosi quali Elvio Guagnini o Gandolfo Cascio". Info su: www.fondazionedinoterra.it.