La Dea bendata premia la tabaccheria "Fortuna"

Pensava di aver vinto mille euro e, preso dalla felicità, è rientrato in negozio per offrire caffè e colazione alla titolare della tabaccheria "Fortuna", (nome quanto mai appropriato) in via del Fanuccio a Marlia ed è così che ha scoperto di averne vinti cinquemila.

E’ la prima vincita di un certa consistenza da quando Shary Costantino, residente ad Altopascio, ha aperto l’attività, circa 18 mesi fa. "Si tratta di un cliente abituale - commenta la giovane imprenditrice - e sono particolarmente felice per lui perché gli farà comodo una simile cifra che non ti cambia la vita, ma senza dubbio te la migliora. E’ un signore di circa 50 anni. E arrivato, ha preso un biglietto del “Turista“ da 5 euro. Tutto contento è ritornato dicendomi che il nome della tabaccheria era proprio azzeccato e che avrebbe voluto pagarmi il caffè per la felicità. Così ho controllato meglio scoprendo che la vincita era cinque volte quella da lui immaginata. E’ quasi sbiancato per la gioia. Sono scene che fanno bene al cuore. Sono contenta per questa persona".

Shary Costantino, di Altopascio, ha lavorato all’esercizio commerciale vicino al casello dell’autostrada della cittadina del Tau, sempre nel solito settore merceologico delle tabaccherie e dei giochi, con due proprietari diversi, prima di mettersi in proprio.

Ma. Ste.