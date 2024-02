La “Cremeria Opera“ cerca 12 addetti per una nuova apertura

Cremeria Opera non è solo gelato: nel 2021 Mirko Tognetti ha aperto la AcademyLab dove vengono svolti corsi e sviluppati i prodotti di pasticceria. Proprio per questo nuovo sviluppo di Cremeria Opera dalle 16 di oggi al punto vendita in viale Luporini 951 a S.Anna verranno presentate le torte per matrimoni e cerimonie e tante sfiziose preparazioni per catering di eventi e feste. Potrete assaggiare tutte le preparazioni e chiedere informazioni ai pasticceri di Cremeria Opera. Cremeria Opera, dopo 11 anni successi nei punti vendita e di collaborazione con il Summer Festival per la gestione del catering artisti e area Vip, prepara una nuova apertura sul territorio e cerca 12 persone.