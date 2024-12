La comunità piange Silvio Orsi. Una vita spesa tra il negozio la musica e il volontariato

Oggi alle 15, nella chiesa parrocchiale di Piazza al Serchio, avrà luogo il funerale di Silvio Orsi, deceduto dopo lunga malattia all’età di 90 anni, un personaggio che ha caratterizzato la storia di Piazza al Serchio e dell’alta Garfagnana dagli anni ’60 a seguire come imprenditore commerciale nel settore degli elettrodomestici, musicista, ideatore e coordinatore del noto complesso musicale The Fantasy, presidente di Tele Radio Nord Garfagnana, storica radio locale degli anni ‘70-‘80 e, dopo la nascita di Noi Tv, presidente per la prima fase, infine un grandissimo impegno nell’associazionismo e nel volontariato. Per volontà della famiglia non fiori, ma opere di bene per il gruppo Fratres di Piazza al Serchio e Giuncugnano e un ringraziamento al dottor Giovanni Tortelli e al personale medico dell’hospice di Villetta e al suo personale infermieristico.

Lascia nel dolore la moglie Giuseppina, la figlia Anna, il genero Vincenzo Carrieri e i nipoti Alessandro, Riccardo, Marco, Roberto e il fratello Renzo con la sua famiglia. Per tutta la vita grandissima è stata la passione di Orsi per la musica, sia come dirigente che come musicante negli strumenti a percussione. Aveva fatto parte delle filarmoniche "Mascagni" di Camporgiano e Toscanini di Piazza al Serchio, di cui era stato socio fondatore nel 1982, ma anche aiutante di volta in volta di quelle di Sillano e Vagli. Orsi era stato socio fondatore, poi per anni presidente e ancora adesso importante sostenitore del gruppo Fratres di Piazza al Serchio e Giuncugnano. Era stato fra i soci fondatori della Fraternita di Misericordia di Piazza al Serchio Giuncugnano, di cui era stato anche Governatore. Era stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica e premiato per i 50 anni di attività lavorativa dalla Camera di Commercio.

Dino Magistrelli