La Compagnia Invicta ammessa al concorso dialettale di Laives La Compagnia Invicta di Santa Maria a Colle è stata ammessa al 44° concorso nazionale di teatro dialettale della Filodrammatica di Laives con la commedia "La panacea di tutti i mali" riveduta in vernacolo lucchese. Grande soddisfazione per il regista Cataldo Fambrini e per tutti i membri della Compagnia.