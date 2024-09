La città si prepara a... sorridere. Torna il "Festival della Risata"

Lucca è pronta a sorridere con la V edizione del Festival della Risata, in programma il 14 e 15 settembre. Tanti gli ospiti di quest’anno: da Marco Presta e Antonello Dose, conduttori della trasmissione radiofonica Rai Il Ruggito del Coniglio, a Ubaldo Pantani, fino alla scoperta lanciata da LOL Loris Fabiani in arte Lunanzio. Il Festival è anticipato da un’anteprima: sabato 14 alle 11 (alla libreria Feltrinelli), la presentazione del nuovo libro di Presta, seguito dal firmacopie. "Si tratta di un veicolo per sostenere il mondo dei libri, attualmente in crisi a Lucca" afferma l’assessore Mia Pisano.

Il Festival si apre a Villa Bottini, con i conduttori del programma di radio Rai2: sabato 14 alle 16, con la “Risata del Coniglio”, l’incontro-intervista condotta da Baldini, un format che permetterà di conoscere i retroscena dello show radiofonico. Il secondo appuntamento è alle ore 17.30 con “Come se fosse Pantani”, intervista spettacolo condotta da Baldini con l’attore toscano. Il Festival prosegue domenica 15, alle 16, con l’ultimo ospite Loris Fabiani e il suo alter ego Lunanzio. Vera rivelazione comica dell’ultimo LOL in onda su Prime video, nelle vesti di un attore shakespeariano, un po’ “metal”, che unisce il divertimento con il gioco di parole e l’improvvisazione.

Il Festival nasce dall’associazione culturale E&E - Events and Executive, costituita da Erika Citti ed Elisa D’Agostino a cui si è aggiunto Vanni Baldini, autore comico. Il Festival della Risata è stato il primo evento del suo genere nel panorama toscano, suggestivo, pronto a emozionare, far ridere e divertire. Mia Pisano ha commentato positivamente questo evento: "In un’era in cui è sempre più difficile far ridere le persone arriva questa sferzata di gioia. La risata è il miglior modo per affrontare la vita". Della stessa idea l’assessore al turismo Remo Santini: "L’arrivo di personaggi di rilievo nazionale è importante per la promozione della città e per il turismo. Lucca ha molti problemi, ma li affrontiamo sorridendo".

"Abbiamo la fortuna di vivere a Lucca e organizzare qua questo festival - afferma Elisa D’Agostino - ringrazio il Comune per il sostegno economico, logistico e organizzativo". Gli eventi saranno gratuiti, 90 i posti disponibili. Prenotazione obbligatoria via e-mail a: [email protected]. Da indicare evento, nome, cognome, tel. e numero di partecipanti.

Sara Gianneschi