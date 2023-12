La città della castagna. Tutti gli appuntamenti

Com’ è ormai tradizione la manifestazione di oggi e domani di "Castelnuovo Città della Castagna" segna la messa in commercio della nuova Farina di Neccio Dop, come viene denominata in Garfagnana la farina di castagne, risultato della loro raccolta e essicazione nei metati per 45 giorni circa e poi ripulite e trasportate al mulino per la macinatura. Sarà presente anche il "Mercato garfagnino" con i prodotti tipici, artigianato locale ed antiquariato. L’apertura, stamani, alle 10, dei vari stand e a mezzogiorno a cura delle associazioni di volontariato in Piazza Umberto I e sotto il Loggiato Porta si potrà gustare polenta di neccio, bomboloni con farina di castagne, necci e frittelle di neccio con la ricotta, castagnaccio, crostate con farina di castagne, mondine e vin brulé. Alle 14,30, sotto il Loggiato Porta si prepara la "Mandolata", tipico dolce castelnuovese. Dalle 14.30 alle 16 visita guidata (10 euro a persona sopra 12 anni) del centro storico a cura della Pro Loco Castelnuovo con prenotazione obbligatoria al 0583 641007.

Alle 15,30 in piazza Luigi Carli inaugurazione del villaggio di Babbo Natale. Poi alle 17, l’accensione dell’ albero e luci di Natale e alle 19 la chiusura stand espositivi. Alle 21 in Duomo, concerto corale "Aspettando il Natale", con offerte devolute alla Caritas. Domani, domenica, alle 10, apertura stand espositivi del Mercato Contadino, dell’artigianato e dell’antiquariato e degli stand gastronomici legati alla castagna in Piazza Umberto I e sotto il Loggiato Porta. Alle 21, con ingresso libero, al Teatro Alfieri "Note d’autunno".

Dino Magistrelli