La città del gusto e dei sapori Tre giorni da leccarsi i baffi

Tutto pronto per le iniziative e gli eventi che compongono il fitto e ricco calendario di Lucca Gustosa, la nuova rassegna lanciata dall’amministrazione comunale dedicata ai sapori e alle prelibatezze tipiche del territorio e che da oggi a lunedì trasformerà i luoghi più rappresentativi del centro storico in un grande palcoscenico per la cultura enogastronomica e non solo.

“L’amministrazione comunale lancia con grande entusiasmo questa prima edizione di Lucca Gustosa – ha dichiarato il sindaco Mario Pardini – che rappresenta una novità assoluta per il calendario eventi cittadino proponendo un programma decisamente interessante, merito delle idee e del grande impegno degli assessori al commercio Paola Granucci e al turismo Remo Santini, degli uffici preposti e delle tante anime del territorio che hanno collaborato, a dimostrazione che l’unione fa la forza e che il lavoro di squadra fa sempre la differenza. Saranno giorni all’insegna del gusto e delle sorprese, che siamo certi possano contribuire ulteriormente alla crescita dell’offerta della nostra Lucca, ormai con cadenza regolare e costante innalzata a palcoscenico di assoluta bellezza”.

Al centro ci sarà la suggestiva location di piazza Anfiteatro, con degustazioni di prodotti di eccellenza del territorio che si avvicenderanno nei giorni di sabato 11 e domenica 12 marzo. Grandi protagonisti farro, zuppa, miele, formaggi e salumi e castagne, con l’associazione Castanicoltori della lucchesia che ha annunciato la propria presenza con assaggi di farine e necci. E per domenica 12 è confermata la partecipazione anche della celebre chef Federica Continanza, specializzata in cucina vegana, vegetariana e grande sostenitrice del connubio tra innovazione e tradizione. Sempre domenica, alle ore 17, è in programma anche l’attesissima dimostrazione di intaglio dello chef decoratore Claudio Menconi, guru a livello nazionale nell’ambito della cucina decorativa che sarà presente durante tutta la giornata.

Le iniziative di Lucca Gustosa avranno luogo anche al Real Collegio, dove nell’ambito di Anteprima Vini sarà presentata l’edizione zero di “Condi_Menti”, con la direzione artistica dei celebrity chef Cristiano Tomei e Damiano Carrara, che porteranno la loro esperienza e la qualità che li contraddistingue in questo evento. La tavola sarà luogo d’incontro, conoscenza e divertimento per la scoperta di esperienze e abbinamenti inusuali e sorprendenti.

Confagricoltura in collaborazione con Consorzio Olio DOP, Associazione Cuochi Lucchesi e Strade del Vino e dell’Olio, sabato 11 e domenica 12, dalle ore 10 alle 19, organizza inoltre una mostra di prodotti tipici nei suggestivi locali dell’atelier Ricci in via San Paolino, dove sarà protagonista anche Lidia Lopez Sebastian, nominata miglior Lady Chef d’Italia, domenica alle 17.

Anche la Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, in occasione della prima edizione di Lucca Gustosa, ha voluto sensibilizzare i luoghi della cultura tramite un programma di iniziative chiamato Arte&Cibo: tesori da gustare, con visite guidate a tema, convegni e organizzando, contestualmente, dei momenti di degustazione e promozione dei prodotti enogastronomici tipici del territorio, in collaborazione con le associazioni di categoria e l’Associozione Strade del Vino e dell’Olio Lucca Montecarlo Versilia.