La chitarra di Ed Sheeran all’asta in beneficenza

Un’asta per regalare ‘note di solidarieta‘. Da venerdì 27 settembre una delle chitarre della popstar britannica Ed Sheeran va in vendita con il ricavato destinato in beneficenza all’ospedale del Cuore ‘G. Pasquinucci’ di Massa Carrara. Il cantante brittanico ha personalmente autografato con tanto di dedica ("play this guitar", suona questa chitarra) una delle sei-corde della sua collezione Sheeran Guitars Mathematics Tour, donandola a Damiano Cavadi: content creator di Roma famoso per farsi donare da star mondiali un oggetto da mettere all’asta in beneficenza. Il dono è avvenuto in occasione dei due concerti che la popstar brittanica ha tenuto la scorsa estate al Lucca Summer Festival, dove Cavadi è riuscito a infiltrarsi fino a chiedere al cantautore di autografargli la chitarra.