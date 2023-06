La chiesa dei Lucchesi Successo del volume

Non poteva mancare l’appuntamento nel luogo che – di fatto – ha ispirato il volume che ha permesso di approfondire la storia di un luogo sacro legato a filo doppio con la nostra città pur trovandosi nella Capitale. E la presentazione del libro “La chiesa della Nazione Lucchese“ ha riscosso successo anche “in trasferta“ – a Roma appunto – visto che oltre ad una delegazione di Lucchesi nel Mondo che hanno partecipato con un pullman, molti sono stati i curiosi che, vedendo la chiesa aperta, hanno approfittato per visitarla e per assistere alla presentazione del libro. Libro realizzato grazie all’associazione “Il sogno di Costantino Odv“, nata a Lucca nel luglio 2012 i cui obiettivi sono la diffusione della religione cattolica, la beneficenza e la diffusione della cultura, e la cui presidente è Maria Gloria Montinari e il vice Edoardo Puccetti.

Già lo scorso 26 marzo La Nazione dette ampio risalto alla notizia della pubblicazione del volume ricostruendone anche la genesi: lo stesso Puccetti infatti, insieme al compianto magister monetae Giuliano Marchetti, durante un viaggio a Roma scoprirono, grazie a un cartello stradale, che nella Capitale esisteva una chiesa dei lucchesi. Incuriositi, entrarono e parlarono con le suore della Congregazione di Maria Riparatrice che hanno la gestione della chiesa dal 1946. Così svelarono che, in passato, era della Nazione Lucchese. Di quando cioè Lucca era Repubblica a se stante e la chiesa era gestita dalla Confraternita dei Lucchesi; una sorta di rappresentanza di Lucca a Roma.

Dopo la presentazione a Lucca a marzo, ecco quella a Roma direttamente nella chiesa: alla presenza anche dell’Arcivescovo di Lucca Monsignor Paolo Giulietti, della presidente dei Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco, mentre la Messa è stata officiata oltre che dallo stesso Giulietti anche dai parroci don Rodolfo Rossi, don Francesco Bianchini e don Flavio Belluomini: tra l’altro trasmessa anche da NoiTv.

