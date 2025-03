La Chiesa commemora l’arcivescovo. Enrico Bartoletti

1Come ogni anno, nell’anniversario della morte, la Chiesa di Lucca commemora un suo amato pastore: l’arcivescovo Enrico Bartoletti (Calenzano, 7 ottobre 1916 – Roma, 5 marzo 1976). La messa sarà concelebrata stamani alle 9 in cattedrale, dove riposano le spoglie del presule. L’anniversario era il 5 marzo (è il 49° anno dalla morte) ma essendo il mercoledì delle ceneri è stato deciso di spostare la celebrazione ad oggi. Bartoletti, a Lucca dal 1958 al 1973, è stato poi Segretario della Conferenza Episcopale Italiana. Il Cardinal Carlo Maria Martini lo definì "il traghettatore della Chiesa italiana sulle sponde del Concilio Vaticano II", dal 2007 è in corso la causa di beatificazione. Venerdì 14 marzo, il programma "Passato e Presente" condotto da Paolo Mieli (Rai3 ore 13 e RaiStoria ore 20.30) sarà dedicato a lui: la puntata si intitola "Enrico Bartoletti, il vescovo del Concilio"; in studio lo storico Alberto Melloni.