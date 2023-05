La Cgil lancia la raccolta beni “E’ urgente“

L’Arcidiocesi di Lucca tramite la Caritas diocesana, rilancia la possibilità di sostegno economico per questa emergenza, utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line, o bonifico bancario specificando nella causale “Emergenza alluvione 2023”.

Anche la Cgil Lucca e lo SPI Cgil Lucca, in collaborazione con l’Auser territoriale, hanno deciso di organizzare una raccolta di beni di prima necessità da destinare alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. I beni di prima necessità che verranno raccolti, e inviati per una prima consegna già lunedì 29 maggio, sono materiali per la pulizia (secchi, stracci, sapone, scope...), prodotti per l’igiene personale, pannoloni per bambini ed anziani e generi alimentari non deperibili per bambini e adulti (omogeneizzati, pasta, cibo in scatola, conserve...). Tutti coloro che volessero prendere parte a questa iniziativa possono portare il loro contributo presso i seguenti punti di raccolta distribuiti sul territorio: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 alla sede della Cgil in Viale Luporini 1115F, Sant’Anna; da giovedì 24 maggio a domenica 28, dalle 9 alle 18 alla sede dell’Auser territoriale in Via Pisana 255, Sant’Anna; dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, alla sede di Viareggio della Cgil provincia di Lucca in Via Cesare Battisti 19.