La cassetta delle lettere di Babbo Natale e i firmacopie con gli autori

È iniziato in grande stile il Natale a casa Ubik. Dopo lo scorso weekend di grandi incontri e il firmacopie di giovedì, non ci si ferma, ma già da oggi, sabato 9 dicembre, grandi appuntamenti. È sempre bello incontrare i propri autori preferiti e quando li fanno arrivare in città ancora di più. La libreria Ubik è riuscita ad ospitare grandi nomi e grazie ai firmacopie a regalare un momento magico a tutti gli interessati. I fan della fantastica autrice e disegnatrice Claudia Fachinetti, sono riusciti a passare un pomeriggio indimenticabile. E poi la volta di Luca Pappagallo letteralmente assalito dai suoi fan e che ha organizzato un’iniziativa speciale, acquistando una copia del suo libro e autografandola, l’ha poi lasciata in libreria come regalo sospeso. E Marco Malvaldi che è stato stretto in un caloroso abbraccio dai numerosi ammiratori che lo attendevano. Che dire, una giornata fantastica. Allora perché non ripetere?

Infatti questo weekend oltre agli autori arrivano anche gli elfi di Babbo Natale che, in collaborazione con la “Fonte del sorriso“ APS, aiuteranno tutti i bambini a mettere la letterina nella cassetta per Babbo Natale e li aspetteranno con tanti dolci regali. Inoltre, oggi pomeriggio alle ore 15 Paola Ciregia (nella foto) sarà in vetrina per il firmacopie del suo ultimo libro “La persistenza della memoria“. Mentre domani dalle 17, gli attesissimi Manilo Castagna e Gianluca Garofalo renderanno uniche le copie del loro racconto di Natale “Pupilla ricorda“ con disegni e dediche. Non finiscono qui gli incontri in casa Ubik, che fino al Natale avrà il piacere di accogliere grandi ospiti, per rendere unico questo periodo.

Rebecca Graziano