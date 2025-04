La casa è reality. Ecco i tre agenti che si sfideranno

Si svelano nomi e identikit dei tre nuovi agenti immobiliari toscani di “Casa a prima vista”, grande novità della nuova stagione del format, in onda dal 5 maggio su Real Time e che ha scelto la nostra città. Una proposta di grande successo che ha fatto registrare 926.000 spettatori e il 4,5% di share. La troupe è approdata in città nel marzo scorso per realizzare tre puntate interamente ambientate sul territorio, portando così le peculiarità di Lucca e dei suoi dintorni nelle case di milioni di spettatori in tutta Italia.

La formula è vincente: vede tre agenti immobiliari sfidarsi per trovare la casa ideale per i clienti, persone realmente interessate all’acquisto di una proprietà sul nostro territorio. Le puntate mostreranno non solo le abitazioni selezionate, ma anche scorci suggestivi della città e delle sue bellezze, offrendo un’opportunità unica di promozione. Ma vediamo chi sono i tre protagonisti che si sfideranno per “piazzare“ la casa in vendita.

C’è Nico Tedeschi, figlio d’arte. Infatti lavora da quando ha diciannove anni nell’agenzia immobiliare di famiglia operativa nel settore da circa quaranta. È un ragazzo estremamente ironico, ha sempre la battuta pronta e risponde alle critiche con una certa disinvoltura. Eclettico e versatile, ha tanti interessi e cerca sempre di imparare qualcosa dai suoi clienti.

Moira Quartieri, è titolare della sua agenzia immobiliare con ha trent’anni di carriera alle spalle. La sua folta massa di ricci, uno stile che non passa inosservato e la sua personalità frizzante sono le caratteristiche che la contraddistinguono. È diretta ed empatica, tanto da diventare la confidente ideale per ogni cliente.

Infine pronto a buttarsi in pista per il noto reality è Matteo Nencioni. Sognatore e appassionato del proprio lavoro, Matteo era un predestinato del mondo immobiliare. I suoi amici da piccoli disegnavano navicelle spaziali lui: case. Titolare della sua omonima agenzia, Matteo, vive di emozioni, per lui infatti è importante arrivare alla testa e al cuore dei suoi clienti. Ex dj e appassionato di musica utilizza spesso brani musicali per creare la giusta atmosfera durante le visite. E ora spazio alla sfida.

Laura Sartini