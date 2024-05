La carta che pianta gli alberi. Cartiere Carrara “va“ a scuola

Noi alunni della classe 5^ della Scuola Primaria di San Ginese venerdì 22 marzo abbiamo avuto un

incontro con degli esperti della carta provenienti dalle Cartiere Carrara. Il signor Sermolli e la signora Agostini hanno iniziato a “sfatare” alcuni miti sulla carta e sulle foreste che possiamo riassumere così: 1. non è vero che tagliare gli alberi danneggia il clima, perché se il taglio è studiato e ben programmato, può aiutare gli alberi ad assorbire più CO 2; 2. dopo un incendio le foreste, essendo ecosistemi resilienti, hanno grandi capacità rigenerative e ricrescono automaticamente; 3. non è vero che l’uso di carta e legno danneggia le foreste perché tagli ben pianificati permettono di produrre materiali a basse emissioni di CO 2 ; 4. è vero che le foreste si gestiscono da sole su tempi lunghi, ma anche una foresta ha bisogno dell’intervento dell’uomo; 5. non è vero che le foreste italiane sono in diminuzione, perché in soli dieci anni esse sono cresciute di 587.000 ettari (come dire 84.000 campi da calcio all’anno).

Gli esperti hanno poi parlato di due progetti a cui sta lavorando Cartiere Carrara: Kilometroverde Lucca e Piantagioni policicliche. Il primo è un progetto di forestazione che prevede la creazione di un bosco tipico toscano e un prototipo di piantagione policiclica. Esso si estende lungo l’autostrada A11 tra le uscite di Lucca Est

e Capannori. Il bosco toscano è stato realizzato secondo gli standard di Kilometroverde di Rete Clima. In sostanza si tratta di una foresta con specie autoctone di carpini, farnie, frassini, pioppi, olmi, ecc. La messa a dimora è iniziata nel febbraio 2020 (in piena pandemia Covid) grazie a dipendenti e collaboratori di Cartiere Carrara.

Il progetto Piantagioni policicliche è un’azione di sviluppo naturale innovativo che attraverso la realizzazione di impianti forestali crea valore sia per l’ambiente che per l’economia locale. Le piantagioni si estendono nella frazione di Badia Pozzeveri, nel Comune di Altopascio. I nostri ospiti ci hanno anche spiegato che cos’è la cellulosa e che cosa vuol dire carta certificata. E’ importante infatti comprare carta con certificazioni tipo FSC e PEFC perché rispettano la biodiversità e l’ambiente. Per essere ancora più precisi ci hanno mostrato due video molto interessanti. Il primo faceva vedere come si realizza una scrivania partendo proprio da un albero; nel secondo si parlava della loro cartiera e di che cosa realizzano. L’incontro si è concluso con degli omaggi fatti a noi bambini e ai nostri insegnanti (un pacco di fazzoletti, un taccuino, una matita e un libretto che parla di Cartiere Carrara). Tutto ciò ci ha fatto molto piacere. E’ bello che ogni tanto qualcuno si ricordi anche della scuola!

Classe 5^ Scuola Primaria “L.A. Papi” San Ginese